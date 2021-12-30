«فوربس» تزف بشرى عن المملكة : الوحيدة في دول الخليج تمتلك هذا الأمر

تواصل- فريق التحرير

كشف تقرير نشرته مجلة فوربس أن المؤشرات الأولية التي أعلنتها دول مجلس التعاون الخليجي للأداء المالي في عام 2021 أظهرت أن الكويت استحوذت على أكثر من 50 %من العجز المجمع المالي.

وأضاف المجلة في تقريرها أن العجز المسجل في موازنة المملكة هذا العام البالغ 22.63 مليار دولار يعتبر ثاني أكبر عجز في الدول الخليجية بعد الكويت.

فيما يبلغ عجز موازنة قطر 9.5 مليارات دولار، وعجز البحرين 3.2 مليارات دولار، وعجز عمان 3.18 مليارات دولار.

فيما يبلغ عجز الإمارات 1.3 مليار دولار فقط، لتحصل على لقب الأقل عجزاً في 2021.

واعتبرت ” فوربس” أن المملكة هي الدولة الخليجية الوحيدة، التي تتوقع فائضًا في موزانة عام 2022، قيمته 90 مليار ريال (24 مليار دولار) أي نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي هذا بعد أن تكبدت عجزًا بقيمة 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار) أي 2.7 % من الناتج في 2021 و11.2 % من الناتج في عام 2020، وهو ما يشير إلى أن موازنة أكبر اقتصاد خليجي وعربي هذا العام قد بدأت التعافي من آثار الجائحة.