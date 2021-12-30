الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أسعار النفط تواصل الانتعاش رغم انتشار متحور أوميكرون

أسعار النفط تواصل الانتعاش رغم انتشار متحور أوميكرون
اسعار النفط تقفز
0

تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مواصلة مكاسبها المتتالية المستمرة منذ أيام.

وأظهرت البيانات أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ما يزال مرتفعا على الرغم من تزايد الإصابة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا المستجد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 في المئة إلى 79.40 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، مرتفعة لليوم الرابع على التوالي، بحسب سكاي نيوز.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 76.79 دولار للبرميل، في سابع جلسة على التوالي من المكاسب.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام 3.6 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر الجاري.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة في المخزون، مما يشير إلى أن الطلب ما يزال قويا.

مواد ذات صلة

ارتفاعات قياسية في إصابات كورونا بأمريكا وإيطاليا وبريطانيا

ارتفاعات قياسية في إصابات كورونا بأمريكا وإيطاليا وبريطانيا

تصريح صادم من الصحة العالمية عن انهيار القطاع الصحي

تصريح صادم من الصحة العالمية عن انهيار القطاع الصحي

مع ارتفاع إصابات كورونا.. توجيهات مهمة من وزير الصحة «فهد الجلاجل»

مع ارتفاع إصابات كورونا.. توجيهات مهمة من وزير الصحة «فهد الجلاجل»

دولة عربية تسجل قفزة قياسية في إصابات متحور أوميكرون

دولة عربية تسجل قفزة قياسية في إصابات متحور أوميكرون

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>