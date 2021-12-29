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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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هاشتاق #صوت_المطر يتصدر الترند.. ومقاطع توثق أمطار الخير والبركة

هاشتاق #صوت_المطر يتصدر الترند.. ومقاطع توثق أمطار الخير والبركة
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق #صوت_المطر قائمة الترند على تويتر، اليوم، تزامنا مع الأمطار التي تشهدها مناطق المملكة.

ووثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة للأمطار وتداولوها على نطاق واسع، داعين الله أن يجعلها سقيا خير وبركة ويعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية على شرق ووسط وجنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة وكذلك على شرق الحدود الشمالية وحائل تسبق بنشاط في الرياح السطحية.

كما لا يستبعد تكون الضباب على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، المدينة المنورة، بريدة، حائل، وأجزاء من غرب منطقة الرياض (الدوادمي).

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