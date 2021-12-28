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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الصحة» تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات لحملة البكالوريوس والماجستير 

«الصحة» تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات لحملة البكالوريوس والماجستير 
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهلي البكالوريوس والماجستير في التخصصات التالية: وثائق، المكتبات والمعلومات، إدارة المعلومات، علم المعلومات، دراسات المعلومات، موضحة أن التقديم سيكون متاحًا لخريجي هذا التخصصات وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء 24/05/1443هـ، إلى يوم الثلاثاء 01/06/1443هـ، عبر بوابة التوظيف​.

وأوضحت الصحة، أن الشروط المطلوبة كالتالي:

1- وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

2- الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.

3- شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

كما يمكن زيارة موقع بوابة التوظيف عبر الرابط التالي:هنا.

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