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بالفيديو.. هطول أمطار خفيفة على أحياء متفرقة في جدة

بالفيديو.. هطول أمطار خفيفة على أحياء متفرقة في جدة
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تواصل – فريق التحرير:

هطلت اليوم أمطار خفيفة على أحياء متفرقة في جدة، حيث وثق مغردون مقاطع مصورة للأمطار، داعين الله أن يجعلها أمطار خير وبركة وينفع بها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق بريدة، حائل وأجزاء من غرب منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يتوقع سحب رعدية ممطرة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك وأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف).

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