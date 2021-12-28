بعد حادث اقتحام مركبة.. توجيه عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن مسجد العمار بجدة

تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتشكيل لجنة فورية لدراسة إعادة فتح مسجد العمار بحي المنتزهات جنوب شرق محافظة جدة بعد أعمال الصيانة له، والتأكد من سلامة المبنى إنشائياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويأتي التوجيه بعد أن تعرض المسجد لحادث اقتحام مركبة أمس الاثنين، كما اطمأن وزير الشؤون الإسلامية على صحة وسلامة المصلين، سائلاً الله لهم الشفاء العاجل.

وتفقد المدير المكلف لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة الشيخ خالد بن عبدالله المالكي، المسجد ومرافقه، وتابع عمل فرق الصيانة والتشغيل لمعالجة الأضرار الناجمة من الحادث بالمسجد، كما زار المصابين الذين تعرضوا لإصابات خفيفة ويتلقون العلاج بالمستشفى، واطمأن على صحتهم، ناقلاً لهم دعاء وزير الشؤون الإسلامية لهم بالشفاء العاجل.