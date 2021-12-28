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لاعب كرة يهاجم حكم المباراة والفريق المنافس باللكمات (فيديو)

لاعب كرة يهاجم حكم المباراة والفريق المنافس باللكمات (فيديو)
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تواصل – وكالات:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لهجوم شنّه أحد اللاعبين بالدوري الإنجليزي على منافسه اعتراضا على قرار الحكم.

ووقعت الحادثة خلال مباراة بين فريقي إبسوم وإويل ودوركينغ واندررز، ضمن منافسات الدرجة السادسة بالدوري الإنجليزي، حسبما ذكرت “ديلي ستار” البريطانية.

وأظهر الفيديو أحد لاعبي إبسوم وإويل وهو يتوجه للحكم لتلقي بطاقة حمراء، ثم تخرج الأمور عن السيطرة ويوجه اللاعب المطرود لكمة قوية لأحد لاعبي الفريق الخصم.

وبينما يحاول اللاعب المطرود اللحاق بالحكم، يوجه لكمات لعدد من لاعبي الفريق الخصم.

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