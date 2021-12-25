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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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سرقة مواد كهربائية من مبان تحت الإنشاء .. تكشفها شرطة الرياض

سرقة مواد كهربائية من مبان تحت الإنشاء .. تكشفها شرطة الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على (3) مقيمين ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة قواطع ومواد كهربائية .

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة قواطع ومواد كهربائية من مبان تحت الإنشاء، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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