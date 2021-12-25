سرقة مواد كهربائية من مبان تحت الإنشاء .. تكشفها شرطة الرياض

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على (3) مقيمين ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة قواطع ومواد كهربائية .

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة قواطع ومواد كهربائية من مبان تحت الإنشاء، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.