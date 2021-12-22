لماذا نشعر بشدة البرودة هذه الأيام؟ «الزعاق» يجيب

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قال د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إننا في المنقلب الصيفي نعيش أطول نهار في السنة، وفي المنقلب الشتوي نعيش أطول الليالي في السنة وبداية البرد الفعلي كحال أيامنا هذه”، حيث نشعر بشدة البرودة مع بداية الشتاء.

وأضاف الزعاق: “أن الشمس تتحرك ظاهرياً على شكل بندول بشكل انبعاجي، في رحلة سنوية مدتها 365 يوماً تقريبا، وأقصى انحراف لها شمالاً يسمى بنقطة المنقلب الصيفي، وأقصى انحراف لها جنوبا يسمى بنقطة المنقلب الشتوي”.

وتابع د. خالد الزعاق “نقطة العبور الربيعي والخريفي يتساوى فيه طول الليل والنهار {يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ}”، مضيفًا “تمر الشمس على خط الاستواء مرتين في السنة.