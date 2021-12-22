7 مناطق تعلن الطوارئ لمواجهة الأمطار والسيول

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانات 7 مناطق حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية التي بدأت، الإثنين، وتستمر حتى، غد الخميس.

وفعّلت المناطق والتي شملت، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، الحلول السريعة في مواجهة الأمطار والسيول بوقت قياسي وربطت العديد من قنوات تصريف السيول الفرعية بالقنوات الرئيسية، وضرورة إيجاد حلول للنقاط الحرجة على أن يكون التنسيق مستمرا بين الجهات المعنية ولحظي خاصة في الحالات المطرية، وفقًا لـ الوطن.

وجرى توزيع الفرق الميدانية من عمال نظافة ومراقبين وصهاريج ورصد ومتابعة التقلبات وتلقي البلاغات من المواطنين في الأجواء المتقلبة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد تأثر بعض مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة يصاحبها تقلبات جوية لـ4 أيام بدأت الإثنين، وتستمر حتى الخميس.

ويبدأ تأثير الحالة بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق: (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل). ويتوقع أن تصل إلى درجات الحرارة الصغرى (ما بين صفر إلى 5 درجات مئوية)، ولا يستبعد أن تصل إلى ما دون الصفر المئوي، وتكون الصقيع على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع أن يمتد تأثير الكتلة الباردة ليشمل مناطق (القصيم، الشرقية، الرياض) لتصل درجات الحرارة الصغرى (ما بين 3 و8 درجات مئوية).

كما توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة. في حين تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، عسير والباحة.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على جازان، عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنور، حائل وسواحل الخليج العربي.