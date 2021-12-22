الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

7 مناطق تعلن الطوارئ لمواجهة الأمطار والسيول

7 مناطق تعلن الطوارئ لمواجهة الأمطار والسيول
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانات 7 مناطق حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية التي بدأت، الإثنين، وتستمر حتى، غد الخميس.

وفعّلت المناطق والتي شملت، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، الحلول السريعة في مواجهة الأمطار والسيول بوقت قياسي وربطت العديد من قنوات تصريف السيول الفرعية بالقنوات الرئيسية، وضرورة إيجاد حلول للنقاط الحرجة على أن يكون التنسيق مستمرا بين الجهات المعنية ولحظي خاصة في الحالات المطرية، وفقًا لـ الوطن.

وجرى توزيع الفرق الميدانية من عمال نظافة ومراقبين وصهاريج ورصد ومتابعة التقلبات وتلقي البلاغات من المواطنين في الأجواء المتقلبة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد تأثر بعض مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة يصاحبها تقلبات جوية لـ4 أيام بدأت الإثنين، وتستمر حتى الخميس.

ويبدأ تأثير الحالة بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق: (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل). ويتوقع أن تصل إلى درجات الحرارة الصغرى (ما بين صفر إلى 5 درجات مئوية)، ولا يستبعد أن تصل إلى ما دون الصفر المئوي، وتكون الصقيع على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع أن يمتد تأثير الكتلة الباردة ليشمل مناطق (القصيم، الشرقية، الرياض) لتصل درجات الحرارة الصغرى (ما بين 3 و8 درجات مئوية).

كما توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة. في حين تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، عسير والباحة.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على جازان، عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنور، حائل وسواحل الخليج العربي.

مواد ذات صلة

طقس الأربعاء.. 3 مدن تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة

طقس الأربعاء.. 3 مدن تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة

بالصور.. «الأمر بالمعروف» تفعل حملة مكارم الأخلاق بالرياض

بالصور.. «الأمر بالمعروف» تفعل حملة مكارم الأخلاق بالرياض

ضبط 30 مواطنا مخالفا بحوزتهم 50 متر مكعب من الحطب المحلي.. وهذه تفاصيل العقوبة

ضبط 30 مواطنا مخالفا بحوزتهم 50 متر مكعب من الحطب المحلي.. وهذه تفاصيل العقوبة

سطو مسلح بقيادة امرأتين في الرياض.. والشرطة تطيح بهما

سطو مسلح بقيادة امرأتين في الرياض.. والشرطة تطيح بهما

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>