شاهد.. الكشف عن وصية محمد الشمري التي تركها في مجلسه قبل وفاته

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر يوثق آخر ما كتبه وأوصى به مشهور موقع ” سناب شات ” محمد الشمري- رحمه الله- في مجلسه الذي كان يجتمع فيه رفقة الأصدقاء والأهل والمعارف، قبل وفاته.

ويظهر الفيديو زيارة عددًا من أصدقائه وأهله ومحبيه إلى مجلسه، ليجدوا لافتة كتب “الشمري” عليها ” سبحان الله لا تغتاب أحد هنا”، والتي كانت بمثابة رسالة بل ونظام على جميع من يجلس معه أن لا يغتاب أحدًا في هذا المجلس.

وحظى الفيديو بتداول واسع وسط تفاعل الجميع داعين له بالرحمة والمغفرة، فيما أكد حاضري المجلس على تكفلهم بأي شيء يحتاجه مجلسه حتى لا يُغلق أبدًا ويظل مفتوحًا لمن كان يحضره، كما دعوا له بشكل جماعي بالرحمة وأن يرزقه الله الجنة، كما دعوا لزوجته وأطفاله بالشفاء العاجل.

وسادت حالة من الحزن والصدمة بعد وفاة مشهور سناب شات محمد الشمري واثنين من أبنائه في الحادث المروع، حيث كان أخر ظهور له قبل وفاته، في مقطع فيديو قال فيه: “ادعوا لنا نوصل بالسلامة إن شاء الله للرياض”.

يذكر أن أحد الأصدقاء المقربين من مشهور “سناب شات” الراحل محمد الشمري- رحمه الله- كشف عن آخر تطورات حالة أسرته الصحية.

وأوضح “عبدالرحمن العمار” أن زوجة الشمري وأبنائه الثلاثة يرقدون في أحد المستشفيات، بعد تعرضهم للحادث الذي أسفر عن وفاة الشمري، واثنين من أطفاله، قبل أن يتم نقلهم إلى مستشفى الحرس الوطني.