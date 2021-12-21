«المرور»: 7 متطلبات لاستخراج رخصة قيادة خصوصي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، متطلبات وشروط إصدار رخصة قيادة خصوصي، موضحة أنه يتم تقديم طلب استخراج الرخصة لمدرسة القيادة.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن متطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي كالتالي:

1- إتمام سن الـ 18

2- أن لا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها

3- السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة

4- اجتياز اختبار القيادة

5- دفع الرسوم

6- تسديد المخالفات إن وجدت

7- لغير المواطنين يتطلب وجود إقامة نظامية