شاهد.. أمطار الخير على قرية الأجفر شرق حائل

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شهدت العديد من أحياء وقرى منطقة حائل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وخاصة على قرية الأجفر شرق المنطقة، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى انعدام أو شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل, وسماء غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من تلك المناطق يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

كما توقعت الأرصاد، تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان) .