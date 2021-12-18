الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. حزام رعدي ماطر ممتد من حفر الباطن إلى الكويت

شاهد.. حزام رعدي ماطر ممتد من حفر الباطن إلى الكويت
0

تواصل- فريق التحرير:

رصدت صور الأقمار الاصطناعية ورادار الأمطار، تشكيل حزام رعدي ممطر ممتد من حفر الباطن في المملكة وحتى الكويت.

وتهطل أمطار الخير والبركة مترافقة بزخات البرد على بعض المناطق، مع توقعات بتراجع فُرص الأمطار عن حفر الباطن بالمقابل تزايد فُرص الأمطار على أجزاء واسعة من الكويت خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.

وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا متقدمًا بناءً على تنبيه من المركز الوطني للأرصاد الجوية، بشأن الساعتين القادمتين.

وصدر عن المركز الوطني للأرصاد، تنبيه عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية يشمل ( القيصومة، النعيرية، حفرالباطن ) حتى الساعة 1 صباح يوم الأحد.

وشهدت محافظة حفر الباطن، سقوط أمطار وسيول غزيرة على عدة مناطق، أدت إلى إغراق الطرقات.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات توثق تجمعات الأمطار في عدة مناطق.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سقوط أمطار رعدية وغزيرة على عدد من المناطق، منها محافظة حفر الباطن.

مواد ذات صلة

تنبيه عاجل من «الأرصاد» و«الدفاع المدني» بشان الساعتين القادمتين

تنبيه عاجل من «الأرصاد» و«الدفاع المدني» بشان الساعتين القادمتين

شاهد.. فيديوهات سيول «حفر الباطن» تتصدر الترند في المملكة

شاهد.. فيديوهات سيول «حفر الباطن» تتصدر الترند في المملكة

الداخلية الكويتية تتخذ قرارا عاجلا بشأن العمالة المنزلية

الداخلية الكويتية تتخذ قرارا عاجلا بشأن العمالة المنزلية

توقعات الأرصاد : 7 مناطق تشهد أمطار رعدية اليوم السبت

توقعات الأرصاد : 7 مناطق تشهد أمطار رعدية اليوم السبت

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>