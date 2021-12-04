الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تفاصيل مواعيد الإجازات.. «التعليم» تنشر «التقويم الدراسي» للفصل الدراسي الثاني

تفاصيل مواعيد الإجازات.. «التعليم» تنشر «التقويم الدراسي» للفصل الدراسي الثاني
0

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم تفاصيل التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني 1443هـ لجميع مراحل التعليم العام.

ووفقا للتقويم الدراسي يبدأ الفصل الدراسي يوم الأحد 5/12/2021م، بينما تبدأ إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد 19/12/2021.

وتبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، وفقا للتقويم الدراسي، بنهاية دوام يوم الخميس 6/1/2022م.

بينما تبدأ الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 16/1/2022م.

ووفقا للتقويم الدراسي تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني بنهاية دوام يوم الخميس 10/3/2022م.

الصورة

مواد ذات صلة

قبل بدء الدراسة غدًا.. توجيه هام من التعليم لجميع المدارس

قبل بدء الدراسة غدًا.. توجيه هام من التعليم لجميع المدارس

«التعليم»: استمرار الدراسة حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بُعد للابتدائية

«التعليم»: استمرار الدراسة حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بُعد للابتدائية

توجيه عاجل من «التعليم» بعد تسجيل أول إصابة «أوميكرون» بالمملكة

توجيه عاجل من «التعليم» بعد تسجيل أول إصابة «أوميكرون» بالمملكة

بعد ظهور متحور «أوميكرون».. «التعليم» توجه رسالة مهمة للطلاب

بعد ظهور متحور «أوميكرون».. «التعليم» توجه رسالة مهمة للطلاب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>