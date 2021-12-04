تفاصيل مواعيد الإجازات.. «التعليم» تنشر «التقويم الدراسي» للفصل الدراسي الثاني

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نشرت وزارة التعليم تفاصيل التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني 1443هـ لجميع مراحل التعليم العام.

ووفقا للتقويم الدراسي يبدأ الفصل الدراسي يوم الأحد 5/12/2021م، بينما تبدأ إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد 19/12/2021.

وتبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، وفقا للتقويم الدراسي، بنهاية دوام يوم الخميس 6/1/2022م.

بينما تبدأ الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 16/1/2022م.

ووفقا للتقويم الدراسي تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني بنهاية دوام يوم الخميس 10/3/2022م.