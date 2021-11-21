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خبر محزن لعشاق القهوة.. أزمة تضرب السوق العالمي لهذا السبب

خبر محزن لعشاق القهوة.. أزمة تضرب السوق العالمي لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

أدى تضرر المحاصيل جراء الطقس القاسي إلى نقص حاد في قهوة “أرابيكا”، التي تمنح ألذ نكهة وتشكل حوالي 60٪ من الإنتاج العالمي، وقد يستغرق تعافي السوق سنوات.

وتستمر أسعار “أرابيكا” في الارتفاع لتعكس الأزمة المتصاعدة، في حين أن قيود الشحن العالمية تجعل من الصعب الحصول على حبوب البن.

من جانبها، قالت كونا هاك، التي تقود البحث لدى تاجر السلع ED&F Man في لندن: “هذه ليست مجرد قضية قصيرة الأجل، إنه في الواقع شيء سنضعه في الاعتبار خلال العامين المقبلين”، بحسب “العربية نت”.

وارتفعت أسعار حبوب أرابيكا بنحو 80٪ هذا العام، وبينما لا يزال الباحثون والمحللون منشغلين بمسح بقايا محصول البن البرازيلي المتضرر، فإن التقارير حتى الآن غير مشجعة.

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