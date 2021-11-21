في قبضة رجال الأمن.. عصابات سرقة المركبات والعمالة في عدد من المناطق (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف الأمن العام تفاصيل وملابسات عدد من الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها في عدة مناطق بالمملكة.

وضبطت قوات الأمن مخالفاً من الجنسية اليمنية قام بسرقة لوحة مركبة ووضعها على أخرى تعود ملكيتها لمقيم من الجنسية اليمنية خارج المملكة وارتكب عددا من المخالفات المرورية بها في مكة.

كما تم ضبط 14 مقيما من الجنسيات البنجلاديشية والباكستانية والهندية و5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين البنجلاديشية والهندية قاموا بسرقة الكيابل والقواعد الكهربائية وأغطية حديدية من مواقع ومبان تحت الإنشاء في مكة.

وفي الرياض تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مواطن يتباهى بحياة وتعاطي مواد مخدرة.

وفي جدة أطاحت الأجهزة الأمنية ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية المصرية لسرقتهم مركبات استخدمت في سلب العمالة.