لهذه الأسباب.. واشنطن تفرض عقوبات على ستة إيرانيين

تواصل – وكالات:
أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، أمس الخميس، أنه تم إدراج ستة أفراد إيرانيين وكيان إيراني واحد، وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13848 في لائحة العقوبات لمحاولتهم التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أن الأشخاص والجهات الإيرانية التي حُددت سعت إلى زرع الفتنة وتقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية الأمريكية، ونشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى مقطع فيديو مزيف في محاولة لتقويض الثقة في الانتخابات من خلال التلميح إلى إمكانية الإدلاء بأصوات مزورة.
وأضافت أنه تم فرض عقوبات على شركة الإنترنت الإيرانية إمينيت باسارجاد، لتقديمها الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، أو السلع أو الخدمات للحرس الثوري الإيراني (منظمة الحرب الإلكترونية والدفاع الإلكتروني).
كما تم فرض عقوبات على كل من (محمد باقر شيرينكار) و(سيد محمد حسين موسى كاظمي) و(سجاد كاشيان) و(مصطفى سرمادي) و(سيد مهدي هاشمي توغرلجردي) و(حسين أكبري نوده).
وتابعت أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن تقديم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول سيد محمد حسين موسى كاظمي، وسجاد كاشيان، أو أنشطتهما.