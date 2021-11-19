الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لهذه الأسباب.. واشنطن تفرض عقوبات على ستة إيرانيين

لهذه الأسباب.. واشنطن تفرض عقوبات على ستة إيرانيين
0

تواصل – وكالات:

أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (‏OFAC‏)، أمس الخميس، أنه تم إدراج ستة أفراد إيرانيين ‏وكيان إيراني واحد، وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13848 في لائحة العقوبات لمحاولتهم التأثير على الانتخابات الرئاسية ‏الأمريكية لعام 2020.‏

وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أن الأشخاص والجهات الإيرانية التي حُددت سعت إلى ‏زرع الفتنة وتقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية الأمريكية، ونشر معلومات مضللة على وسائل ‏التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى مقطع فيديو مزيف في ‏محاولة لتقويض الثقة في الانتخابات من خلال التلميح إلى إمكانية الإدلاء بأصوات مزورة.‏

وأضافت أنه تم فرض عقوبات على شركة الإنترنت الإيرانية إمينيت باسارجاد، لتقديمها ‏الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، أو السلع أو الخدمات للحرس الثوري الإيراني (منظمة الحرب ‏الإلكترونية والدفاع الإلكتروني).

كما تم فرض عقوبات على كل من (محمد باقر شيرينكار) ‏و(سيد محمد حسين موسى كاظمي) و(سجاد كاشيان) و(مصطفى سرمادي) ‏و(سيد مهدي هاشمي توغرلجردي) و(حسين أكبري نوده). ‏

وتابعت أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن تقديم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار ‏للحصول على معلومات حول سيد محمد حسين موسى كاظمي، وسجاد كاشيان، أو أنشطتهما. ‏

مواد ذات صلة

بريطانيا تعلن نيتها شحن كمية أموال ضخمة في طائرة إلى إيران.. ما القصة؟

بريطانيا تعلن نيتها شحن كمية أموال ضخمة في طائرة إلى إيران.. ما القصة؟

سفير المملكة الأسبق في لبنان يكشف الممارسات التخريبية لمليشيا حزب الله بالمنطقة

سفير المملكة الأسبق في لبنان يكشف الممارسات التخريبية لمليشيا حزب الله بالمنطقة

تحذير جديد من الولايات المتحدة لمواطنيها في إثيوبيا

تحذير جديد من الولايات المتحدة لمواطنيها في إثيوبيا

استفزاز إيراني لسفينة حربية أمريكية في خليج عمان.. هذا ما حدث (فيديو)

استفزاز إيراني لسفينة حربية أمريكية في خليج عمان.. هذا ما حدث (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>