حقائب مليئة بالدولارات من إيران إلى سوريا.. ما القصة؟

تواصل – وكالات:

كشف تقرير دولي قيام إيران بإرسال حقائب مليئة بالدولارات إلى عدة جهات في البلدات السورية الجنوبية، في منطقتي حوران والجولان، بغرض تجنيدها لأهدافها السياسية والعقائدية

وأكد التقرير الذي نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”، أن جهات إيرانية أرسلت في الشهور الأخيرة حقائب مليئة بالدولارات إلى عدة جهات في البلدات السورية الجنوبية، في منطقتي حوران والجولان، بغرض تجنيدها لأهدافها السياسية والعقائدية.

وأكد التقرير أن الأموال وصلت في الشهور الأخيرة إلى عدد من قادة المجتمع في مدينة السويداء، وإلى جهات أخرى تسعى لتجنيدها أو تشييعها واستخدامها في تسهيل مهمات مليشيا حزب الله.

يأتي هذا في الوقت الذي أثارت فيه حقائب لاعبي المنتخب الإيراني جدلا في لبنان، إثر وصولهم إلى مطار بيروت قبل أيام جراء عددها وضخامة حجمها وسط شكوك حول ما تحويه.

وكان ناشطون لبنانيون تداولوا على منصات التواصل الاجتماعي صورا لعدد كبير من حقائب اللاعبين الضخمة مع تساؤلات عما تحويه، لا سيما في بلد يعرف بسيطرة مليشيات حزب الله، ذراع إيران، على معظم مرافق الدولة.