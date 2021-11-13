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شاهد.. حال القطط بعد إزالة الأحياء العشوائية في جدة

شاهد.. حال القطط بعد إزالة الأحياء العشوائية في جدة
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تواصل- فريق التحرير:

بدأت أمانة منطقة جدة، في إزالة المباني العشوائية في عدة أحياء سكنية في إطار خطة التطوير التي تهدف للقضاء على العشوائيات.

وكانت قد أعلنت الأمانة عن استمرار مراحل إزالة عشوائيات جدة، وتقديم إشعار لإخلاء المساكن والمحلات التجارية في أحياء غليل والمحجر والقريات، الثعالبة، النزلة اليمانية، مدائن الفهد، تمهيداً بإزالتها وهدمها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد هجرة مئات القطط من الأحياء بعد إزالتها، إذ ظهرت بكثافة حينما قام أحد الأشخاص بإلقاء الطعام لها.

وكانت أمانة جدة قد شرعت في إزالة المباني العشوائية في أحياء جنوب جدة، مثل غليل، بترومين، المحجر بعد أن أمهلت قاطنيها فرصة لإخلاء المساكن والمحلات، ولا تزال تستمر الأمانة في عمليات الهدم والإزالة وفقاً لخطتها بإزالة المباني العشوائية والقديمة والآيلة للسقوط، وهي مباني مخالفة لاشتراطات البناء وقد تم تنبيه ملاكها من قبل عدة سنوات.

وطلبت الأمانة من ملاك المباني زيارتها لإثبات الملكية وتقديم التعويضات المالية لهم، ضمن مشروع تنظيم وتطوير ومعالجة الأحياء العشوائية.

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