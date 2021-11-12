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تطور خطير في أزمة إثيوبيا.. «أديس أبابا» تعتقل أمريكيين وبريطانيين

تطور خطير في أزمة إثيوبيا.. «أديس أبابا» تعتقل أمريكيين وبريطانيين
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تواصل – وكالات:

أعلنت وكالة أنباء أمريكية، أن السلطات الإثيوبية اعتقلت أمريكيين وبريطانيين ضمن اعتقالات جماعية تمت على أساس عرقي واستهدفت عرقية تيغراي والمؤيدين لها.

وأوضحت وكالة “أسوشيتد برس” أن أمريكيين اثنين على الأقل بين المحتجزين من عرقية تيغراي، كما أن بريطانيا تعتقد أن “عدداً قليلاً للغاية من مواطنيها قد تم اعتقالهم”، وذلك وسط حالة الطوارئ الجديدة المفروضة في البلاد التي تتصاعد فيها الحرب.

وتابعت الوكالة أنه تم بالفعل اعتقال الآلاف من عرقية تيغراي في العاصمة أديس أبابا وفي أنحاء ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، وزادت المخاوف من حدوث المزيد من مثل هذه الاعتقالات اليوم الخميس حيث أمرت السلطات أصحاب العقارات بتسجيل هويات المستأجرين لدى الشرطة.

في سياق متصل، أعلنت الحكومة الإثيوبية احتجاز أشخاص يشتبه في دعمهم لقوات إقليم تيغراي التي تقترب من أديس أبابا في حرب مستمرة منذ عام مع القوات الإثيوبية، بينما تقول منظمات حقوقية ومحامون إن الاعتقالات – التي شملت الأطفال وكبار السن – تبدو على أساس العرق.

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