تنسيق خليجي لوقف تأشيرات اللبنانيين.. والأسبوع القادم بحث المزيد

تواصل- فريق التحرير:

عرضت قناة “العربية” خبرًا نقلًا عن صحيفة “الراى” الكويتية، تؤكد وجود تنسيق خليجي بين (المملكة والإمارات والكويت والبحرين)، لوقف تأشيرات اللبنايين، في إطار الخطوات التصعيدية ضد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة.

وقرّرت وزارة الداخلية الكويتية، وقف منح تأشيرات للبنانيين، حسبما أفاد مصدر أمني رفيع لـ “الراي”، وذلك بعد أقل من أسبوعين على اندلاع أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج.

وحسب الصحيفة الكويتية، فإن إدارة شؤون الإقامة أوقفت في الوقت الحالي استقبال المعاملات الخاصة بطلب تأشيرات الزيارة السياحية والعائلية والتجارية وغيرها للبنانيين.

فيما نقلت “فرانس برس” عن مصدر أمني مطّلع على القرار مفضّلاً عدم الكشف عن اسمه “هناك قرار شفهي بالتشدد في إصدار التأشيرات السياحية والتجارية للبنانيين من دون وجود تعميم رسمي بذلك”، مضيفاً “هناك تشدد وليس منعاً”.

وكشف المصدر الأمني لصحيفة الراى، أن “وقف التأشيرات للبنانيين يأتي في سياق تنسيق أمني خليجي بين مختلف دول مجلس التعاون”، مبيناً أنه من المتوقع أن يكون الموضوع والمزيد أيضًا على طاولة البحث في اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين المقرر الأسبوع المقبل في البحرين.

وأشار إلى توافق خليجي على هذا الموضوع، على أن تتخذ كل دولة إجراءاتها تدريجياً حسب ظروفها ومعطياتها.

وأكد المصدر في الوقت نفسه أن المقيمين اللبنانيين في الكويت غير مشمولين بالقرار، سواء كانوا خارج البلاد فلهم الحق في العودة، أو داخل الكويت فيمكنهم السفر والعودة من دون أي مشاكل، وتجديد إقاماتهم، مبيناً أن المنع يقتصر على إصدار سمات الدخول والتأشيرات الجديدة فقط.