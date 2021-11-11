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احتجاجات بالعاصمة السودانية بعد الإعلان عن تشكل مجلس السيادة الجديد

احتجاجات بالعاصمة السودانية بعد الإعلان عن تشكل مجلس السيادة الجديد
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تواصل – وكالات:

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، مساء أمس الخميس، احتجاجات ومسيرات بعد إعلان قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان بتشكيل المجلس السيادي الجديد

وفي وقت سابق، أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مساء اليوم الخميس عن تشكيل، مجلس سيادة انتقالياً جديداً في البلاد، وهو المؤسسة التي تتولى السلطة بالاشتراك مع الحكومة المدنية منذ إطاحة عمر البشير عام 2019، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي، الخميس.
واحتفظ البرهان بمنصبه رئيساً للمجلس وأدى القسم أمام رئيس القضاء المكلف كرئيس لمجلس السيادة، كما احتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي) بموقعه نائباً لرئيس المجلس.

ويتألف المجلس الجديد أيضا من شمس الدين كباشي إبراهيم، وياسر عبد الرحمن حسن العطا، وإبراهيم جابر إبراهيم، ومالك عقار، والطاهر أبو بكر حجر، والهادي إدريس يحيى، ورجاء نيكولا عبد المسيح، وأبو القاسم محمد محمد، ويوسف جاد كريم (ممثل كردفان)، وعبد الباقي عبد القادر، وسلمى عبد الجبار (ممثلة إقليم الوسط)، فيما تم تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس السيادي لحين إجراء “مزيد من المشاورات”.

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