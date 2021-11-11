سياسي لبناني يصف حديث حسن نصر الله بالسخيف وجورج قرداحي « شرابة خرج»

تواصل- فريق التحرير

وصف رئيس حركة التغيير إيلي محفوض، حديث الأمين العام لمليشيا حزب الله حسن نصرالله بالسخيف.

وأضاف محفوض أن الإيحاء بأن سبب الأزمة كلام لوزير الإعلام جورج قرداحي تسخيف للحقيقة، لكون معاناة اللبنانيين هي بوجود ميليشيا تعمل في خدمة مصالح ايران في المنطقة.

ونقلت عنه وسائل إعلام لبنانية قوله عن قرداحي: ” أما الوزير الوديعة فهو لا يقدم ولا يؤخر هو شرّابة خرج ليس إلا”.

ووجه رسالة موجعة لحسن نصر الله قائلا :” باختصار يا سيد حسن ميليشيا حزب الله هي سبب كل أزماتنا”.

كما كتب على حسابه في تويتر :” كنا نعلم يا سيد حسن أنكم وراء عدم استقالة وزير الإعلام كما نعلم تماما أنكم تسعون لتخريب علاقات لبنان مع أصدقائه خاصة دول الخليج”.

وأوضح أننا لا نتظر المملكة أو أي دولة في العالم كي تخبرنا عن هيمنة ميليشيا حزب الله فأنتم يا سيد حسن لا تهيمنون فحسب بل تسيطرون على مفاصل الحكم الأساسية فتقبضون على المرافق والمرافئ وتتحكمون بحركة الحدود الشرعية منها وغير الشرعية”.

ووجه له رسالة قائلا :” كفى استغباء لعقول اللبنانيين فالشمس شارقة والناس شايفة” بحسب وصفه.​