مصدر مُقرب من «ميقاتي»: إقالة جورج قرداحي لبدء المفاوضات مع المملكة

تواصل- فريق التحرير:

تزامنًا مع زيارة حسام زكي أمين مساعد جامعة الدول العربية، لبنان للوقوف على آخر مستجدات الأزمة مع المملكة، كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه يتجه لإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، من أجل بدء التفاوض مع المملكة ودول الخليج لإصلاح العلاقات.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن مصدر سياسي مواكب للاتصالات التي يتولاها “ميقاتي” لحل الأزمة اللبنانية- الخليجية، أن استقالة ” قرداحي” تبقى الممر الإلزامي الوحيد الواجب اتباعه للدخول في تسويتها على قاعدة تبنّي مجلس الوزراء لخريطة الطريق التي رسمها انطلاقاً من وضع مقاربة شاملة لإعادة تصحيحها وتصويبها بما يضمن عودة لبنان إلى الحضن العربي وابتعاده عن سياسة المحاور التي يسعى “حزب الله” لجرّه إليها.

ونقل المصدر السياسي عن الرئيس ميقاتي قوله إن الأولوية تكمن في مبادرة قرداحي للاستقالة كخيار أول، وعدم تجاوبه مع الدعوات التي تطالبه بالاستقالة سيضطره للجوء إلى خيار آخر بإقالته من الحكومة.

وأضاف في تصريحاته للصحيفة، أن رئيس الحكومة لن يلجأ حتى إشعار آخر إلى هذا الخيار وأنه يركّز حالياً على الخيار الأول بدعوته للاستقالة، طالباً منه تقدير المصلحة الوطنية للبنان التي يجب أن تبقى مصانة لأنها فوق أي اعتبار آخر.

وأكد المصدر نفسه أن أزمة العلاقات اللبنانية – الخليجية تعود إلى تراكمات بسبب إصرار حزب الله على عدم التزامه بالبيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة ومضيّه في خرق سياسة النأي بالنفس باستهدافه دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لإلحاق لبنان بمحور الممانعة التي تتزعّمه إيران. ورأى بأن إساءة قرداحي لهذه الدول كانت بمثابة عود الثقاب الذي أشعلها وأدى إلى اتخاذ معظمها قرارات بسحب سفرائها من لبنان.

واستبعد المصدر السياسي أن يكون ميقاتي في وارد الاستقالة أو بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد في حال استمر قرداحي في استعصائه على دعوته بالاستقالة.

وكشف المصدر نفسه أن ميقاتي وإن كان يعوّل حالياً على الخيار الأول بدعوة قرداحي للاستقالة، فإنه سيضطر في حال عدم تجاوبه إلى اتخاذ موقف آخر، وإن كان يتجنّب الإفصاح عن طبيعته لأنه لا يريد أن يحرق المراحل ويقطع الطريق على الجهود الرامية لإقناعه بضرورة الاستقالة .