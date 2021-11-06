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الكويت تعلن إعفاء مواطني دولة عربية من رسوم تجديد الإقامة لمن تخطوا الـ60

الكويت تعلن إعفاء مواطني دولة عربية من رسوم تجديد الإقامة لمن تخطوا الـ60
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تواصل- فريق التحرير:

قررت دولة الكويت، إعفاء مواطني دولة عربية ممن تخطوا الـ 60 عامًا من حملة المؤهلات دون الجامعية ، من رسوم تجديد الإقامة.

وخصت الكويت بهذا القرار المواطنين الفلسطينيين لديها.

من جانبه توجه السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب، بالشكر إلى القيادة السياسية الكويتية على هذا الاستثناء الذي تم منحه للوافدين الفلسطينيين، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

واعتبر طهبوب أن هذا الإعفاء يعد “امتدادا لدعم الكويت الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته وتأكيدا مستمرا لمواقفها من أن القضية الفلسطينية هي من أولى أولوياتها”.

وأكد أن هذه المكرمة الكويتية الإنسانية ليست جديدة على كويت الإنسانية.

وصرح طهبوب بأن القرار يأتي امتداد لدعم الكويت الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته وتأكيدا مستمرا لمواقفها من أن القضية الفلسطينية هي من أولى أولوياتها وأن فلسطين ستبقى البوصلة وأن الكويت بقيادتها وشعبها ستبقى كتفا إلى كتف مع الشعب الفلسطيني وقيادته نحو نيل الحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت الصحيفة إن “التأمين على الوافدين ممن بلغوا 60 عاما من غير حاملي الشهادات الجامعية سيكون بحدود 500 دينار (نحو 1655 دولارا) تقريبا”.

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