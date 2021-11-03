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شاهد.. «الفرق الرقابية» تداهم مستودعًا في منطقة نائية بمكة وتعثر على مفاجأة

شاهد.. «الفرق الرقابية» تداهم مستودعًا في منطقة نائية بمكة وتعثر على مفاجأة
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تواصل- فريق التحرير:

داهمت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، مستودعاً مخالفاً يقوم بالغش في الإسفنج المستخدم في تصنيع المراتب بإحدى المناطق النائية بمكة المكرمة.

ونشرت “التجارة” عبر حسابها على “تويتر”، مقطع فيديو للمستودع، مشيرة إلى أنه يقوم بتدوير الإسفنج المستعمل وبيعه كسلعة جديدة.

وأضافت “التجارة” أنه تم ضبط 5 طن من الإسفنج المستعمل، وأكثر من 5 معدات تستخدم للخياطة والتغليف، مؤكدة أنه تم ضبط كافة الكميات وإحالة المتورطين للجهات المختصة.

 

 

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