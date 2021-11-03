مختص يوضح أسباب ارتفاع تكاليف البناء.. ويروي تجربة بناء فيلا بـ400 ألف ريال (فيديو)

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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    اقتراح:

    1) تكون الخزانات الأرضية (تحت الأرض) للمياه للبيوت والمنازل مبطنة بمادة البوليوثرين حتى تمنع تسرب المياه إلى خارج الخزان، وكذلك تمنع تسرب المياه الملوثة إلى داخل الخزان.

    2) وضع مظلات فوق البيوت والمنازل بمواصفات مناسبة شبيهة بالتي في ساحات المسجد النبوي حتى تخفف من حرارة الشمس على البيوت وبذلك تنخفض تكاليف التكييف، وكذلك تمنع الأضرار من الأمطار.