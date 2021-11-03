مختص يوضح أسباب ارتفاع تكاليف البناء.. ويروي تجربة بناء فيلا بـ400 ألف ريال (فيديو)

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أوضح المعماري عبدالرحمن الزعاقي سبب ارتفاع تكاليف البناء في المملكة، كما روى تجربة بناء فيلا بتكلفة 400 ألف ريال تقريبا.

وقال الزعاقي، لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنه اعتمد على مجموعة من الأفكار في تجهيز الفيلا، من بينها الأرض الخرسانية الخالية من البلاط والسقف المكشوف.

وأضاف أن هذه الأساليب جمعت بين الترشيد في تكلفة البناء والشكل الجمالي للمنزل، وكانت تكفلة بناء الفيلا بالكامل 431 ألف ريال فقط.

وعن أسباب ارتفاع تكاليف البناء في المملكة قال إن ذلك يرجع لكبر مساحات مسطحات البناء، وهو ما يُعد السبب الرئيسي في غلاء تكاليف البناء، خاصة أن هذه التكلفة تُقدر وفقًا لعدد أمتار مسطحات البناء.