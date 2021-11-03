مختص يوضح أسباب ارتفاع تكاليف البناء.. ويروي تجربة بناء فيلا بـ400 ألف ريال (فيديو)

فيديو | بعد بنائه فيلا كاملة بـ 431 ألف المعماري عبدالرحمن الزعاقي: غلاء تكاليف البناء بسبب كبر مسطحات البناء و"كل شيء بالمتر"#الراصدpic.twitter.com/zmtgqq8dzC
— الراصد (@alraasd)November 2, 2021
فيديو | بعد بنائه فيلا كاملة بـ 431 ألف المعماري عبدالرحمن الزعاقي: غلاء تكاليف البناء بسبب كبر مسطحات البناء و"كل شيء بالمتر"#الراصدpic.twitter.com/zmtgqq8dzC
— الراصد (@alraasd)November 2, 2021
اقتراح:
1) تكون الخزانات الأرضية (تحت الأرض) للمياه للبيوت والمنازل مبطنة بمادة البوليوثرين حتى تمنع تسرب المياه إلى خارج الخزان، وكذلك تمنع تسرب المياه الملوثة إلى داخل الخزان.
2) وضع مظلات فوق البيوت والمنازل بمواصفات مناسبة شبيهة بالتي في ساحات المسجد النبوي حتى تخفف من حرارة الشمس على البيوت وبذلك تنخفض تكاليف التكييف، وكذلك تمنع الأضرار من الأمطار.