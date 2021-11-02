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فيديو جديد يوثق بداية المضاربة داخل مطعم شهير على طريق «الرياض- مكة».. وإدارة المطعم تكشف الملابسات

فيديو جديد يوثق بداية المضاربة داخل مطعم شهير على طريق «الرياض- مكة».. وإدارة المطعم تكشف الملابسات
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو جديد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية المضاربة التي وقعت في أحد المطاعم الشهيرة على طريق الرياض – مكة.

ووثق الفيديو عدداً من الأشخاص وهم يعتدون بالضرب بالكراسي على عمال المطعم، وكذلك سقوط أحد العمال أرضاً والاعتداء عليه حتى دخل في حالة إغماء.

وبين الفيديو أن المضاربة وقعت يوم الخميس الماضي الموافق 28 أكتوبر، الساعة الثامنة مساءً.

إصابات طفيفة

من جانبها، علقت إدارة المطعم عبر حسابها بتويتر قائلة: “بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول ما حصل مؤخراً في أحد فروعنا على طريق الرياض – مكة من اعتداء على مطعمنا وموظفينا، فإننا نود التعبير عن أسفنا الشديد لما حصل ونؤكد أن كافة موظفينا ولله الحمد بخير”.

وأضافت: “غير أن بعضهم أصيب بجروح طفيفة وقد تم إسعافهم فور وقوع الحادثة، كما نشكر الجهات الرسمية المختصة لدعمها ومباشرتها الحادثة بشكل فوري واتخاذ الاجراءات النظامية”.

توجيه بالقبض

وفي سياق متصل، صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي لمحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمّن قيام أشخاص بالاعتداء على موظفي أحد المطاعم، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استناداً للمادتين “15” و”17″ من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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