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فيديو متداول .. اشتباكات وإغماءات شباب يعتدون على موظف بأحد المطاعم

فيديو متداول .. اشتباكات وإغماءات شباب يعتدون على موظف بأحد المطاعم
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تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة من الشباب يعتدون على أحد الموظفين في أحد المطاعم.

ويظهر الفيديو الشباب وهم يعتدون على أحد الموظفين، الذي سقط على الأرض مغشيا عليه، بسبب إحدى الضربات.

وقد استخدم الشباب أحد المقاعد في الاعتداء على الموظف، كما يظهر موظف آخر يحاول تهدئة بعضهم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، حيث استنكر العديد منهم دخول إحدى الفتيات، والتي تطلب تنفيذ بعض المشتريات الخاصة بها، دون أن تبدي أي اهتمام لما يدور داخل المطعم.

هذا ولم يتسنّ لتواصل التحقق من صحة الفيديو ، ولا السبب في الاعتداء على الموظف من قبل الشباب، وسنوافيكم بالتفاصيل.

 

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