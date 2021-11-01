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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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برنامج ريف: حملة «#ريف_يدعمك» قريباً في الباحة

برنامج ريف: حملة «#ريف_يدعمك» قريباً في الباحة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “ريف “عن انطلاق حملة “ريف يدعمك”، في منطقة الباحة قريباً، وذلك بعد انتهاء الحملة في كل من جازان وعسير والمنطقة الشرقية.

وقال البرنامج في تغريدة عبر “تويتر”، “في حملتنا #ريف_يدعمك وبعد زيارتنا لجازان، وعسير، والمنطقة الشرقية، متجهين قريبًا إلى الباحة”.

ما هو برنامج ريف؟

برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

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