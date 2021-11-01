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تراجع أسعار النفط.. ماذا فعلت الصين؟

تراجع أسعار النفط.. ماذا فعلت الصين؟
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تواصل – وكالات:

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد قرار صيني مفاجئ أربك الأسواق في تعاملات أمس الأحد.

وقالت الصين إنها أفرجت عن احتياطيات من البنزين والسولار لتعزيز المعروض في حين قام المستثمرون بتسوية مراكزهم قبل اجتماع أوبك + في الرابع من نوفمبر.

وإثر قرار الصين انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 20 سنتا أو0.2 % إلى 83.52 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 6 سنتات يوم الجمعة، – وفقاً لـ”رويترز”-.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا أو 0.4% إلى 83.20 دولارا للبرميل بعد أن ارتفعت 76 سنتا يوم الجمعة.

وانخفض الخامان القياسيان بشكل طفيف الأسبوع الماضي مسجلين أول انخفاض أسبوعي منذ 8 أسابيع لخام برنت وأول انخفاض خلال 10 أسابيع لخام غرب تكساس الوسيط.

ويترقب السوق اجتماع أوبك وروسيا وحلفائهما في الرابع من نوفمبر فيما يُعرف باسم (أوبك +) مع توقع محللين أن يلتزموا بخطتهم لإضافة 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات في ديسمبر.

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