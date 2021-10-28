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فيديو مروع.. مليشيا الحوثي تقتل طفلاً أثناء إحضاره الماء وتحرق سيارة والده

فيديو مروع.. مليشيا الحوثي تقتل طفلاً أثناء إحضاره الماء وتحرق سيارة والده
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تواصل – فريق التحرير:

أقدمت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، على جريمة بشعة، حيث قتلت طفلاً وحرقت سيارة والده في محافظة عمران.

وقام وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بنشر مقطع فيديو يوثق للجريمة النكراء، التي ارتكبتها المليشيا.

وعلق الإرياني على الواقعة في حسابه على تويتر :” عناصر مليشيا الحوثي، تقتل بدم بارد الطفل عبدالله صالح دبلان أبو شوصاء (٨ أعوام) بعد جلبه ماء لأسرته من أحد الآبار في منطقة وادي مور بمديرية العشة محافظة عمران”.

وأضاف أن المليشيا قامت بحرق سيارة والده، في جريمة نكراء تكشف دمويتها وتنصلها من كل الاعتبارات الدينية والإنسانية والأخلاقية.

وأكد الإرياني أن هذه الجريمة الوحشية يهتز لها الضمير الإنساني ، وهي واحدة من جرائم مليشيا الموثقة.

كما أنها ترتكب مئات الجرائم بشكل يومي بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها تظل طي الكتمان، نظرا لحالة التكتيم والقمع والتنكيل الذي تمارسه على وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين.

وشدد وزير الإعلام اليمني أن عمال القتل الوحشية التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين دون تفريق بين نساء وأطفال وشيوخ، لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب، وأن المسئولين عنها من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية سيلاحقون ويقدمون للعدالة.

 

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