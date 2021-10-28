12 محرك بحث أكثر دقة من «Google».. تعرف عليهم

تواصل- وكالات:

ربما لا يعرف كثيرون سوى محرك البحث الأشهر في العالم Google، عند محاولة البحث عن أي حدث أو معلومة، ولكن في معظم الأحيان لا يعودون إلا بالقليل أو بنتائج غير مؤكدة.

وفيما يلي أدق 12 موقعًا فيما يخص المصادر الأكاديمية والمكتبات، وأيضًا المقالات والمؤتمرات والمجلات العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه وبحوث في علم الاقتصاد ووثائق علمية، وأخيرًا كتب يمكن تحميلها مجانًا مع شرح موجز للمحتوى الذي يقدمه كل محرك بحث.

BASE

من أفضل وأقوى محركات البحوث الأكاديمية توجد أكثر من 100 مليون وثيقة علمية، إضافة إلى 70 % من المقالات التي يحتويها مجانية.

https://base-search.net

Microsoft_Academic

يحمل نتائج بحث واسعة المحتوى للأكاديميين ويتم تحديثها باستمرار، يحتوي على أكثر من 120 مليون مطبوعة.

https://academic.microsoft.com

refseek

يوفر أكثر من مليار مصدر من الكتب والمجلات والأخبار والموسوعات، بطريقة سهلة.

https://refseek.com

WorldCat

محرك بحث سهل الاستخدام يبحث في أكثر من 20 ألف مكتبة ويحتوي على أكثر من 2 مليار مصدر ويمكن المستخدم من إيجاد أقرب مكتبة له.

https://worldcat.org

Bioline

محرك بحث تطوعي يعمل على جمع المقالات المنشورة في المجلات العلمية بالدول النامية.

http://bioline.org

EThOS

يحمل أكثر من 500 ألف رسالة ماجستير ودكتوراه في جميع المجالات.

https://ethos.bl.uk

Springer

يحتوي على أكثر من 3 ملايين مصدر في مختلف المجالات العلمية من مقالات وأوراق ومؤتمرات وأجزاء من كتب.

https://link.springer.com

Research Paper’s in Economics

محرك بحث يحتوي على أكثر من مليوني بحث في علم الاقتصاد والعلوم الأخرى ذات الصلة.

http://repec.org

Science.gove

محرك بحث علمي تابع للحكومة الأمريكية يجمع أكثر من 2000 موقع علمي ويحتوي على أكثر من 200 مليون ورقة ونتائج موثوقة.

https://science.gov

kotobgy

محرك بحث يحتوي على الملايين من الكتب العربية القابلة للتحميل.

https://www.kotobgy.com/

ISEEK Education

محرك بحث يستهدف الطلاب والمعلمين والإداريين وغيرهم يحتوي على مواد موثوقة.

https://education.iseek.com

pdfdrive

أكبرُ موقع لتحميل الكتب في جميع التخصصّات بصيغة PDF يحتوي أكثر من 225 مليون كتاب جاهزة للتحميل المباشر ويمكن استخدامه للدراسة.

https://www.pdfdrive.com/