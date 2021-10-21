حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير رقم الآيبان البنكي

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، آلية وخطوات تغيير الآيبان البنكي عن طريق حساب المستفيد في البرنامج للاستفادة من الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية تغيير الحساب البنكي في برنامج حساب المواطن.

وقال البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين إنه يمكن تغيير الآيبان البنكي من خلال الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول

2- تفاصيل الطلب

3- بيانات الحساب البنكي

وأكد برنامج حساب المواطن، على أهمية أن يكون الحساب البنكي مرتبط باسم مقدم الطلب، موضحا أنه ستصل رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

https://twitter.com/Citizen_care/status/1450781553878048768