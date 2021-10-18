الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الصحة» تحدد اللقاح الأكثر فاعلية ضد متحورات فيروس كورونا

«الصحة» تحدد اللقاح الأكثر فاعلية ضد متحورات فيروس كورونا
0

تواصل – فريق التحرير:

حدد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اللقاح الأكثر فاعلية لمواجهة متحورات فيروس كورونا.

وأوضح “العبدالعالي” أن الدراسات الأخيرة أثبتت أن لقاح “موديرنا” المعتمد لدى المملكة لمواجهة فيروس كورونا، ذو فاعلية أقوى من اللقاحات الأخرى المعتمدة لمواجهة متحورات كورونا وخاصة متحور “دلتا” الخطير وسريع الانتشار.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أن هناك 6 لقاحات معتمدة في المملكة للتطعيم ضد فيروس كورونا هي: (أكسفورد، وإسترازينيكا، وفايزر – بيونتيك، وجونسون آند جونسون، وموديرنا، وسينوفارم، وسينوفاك).

مواد ذات صلة

نزار باهبري: هذا ما تعلمته من كورونا وسأظل محافظاً عليه (فيديو)

نزار باهبري: هذا ما تعلمته من كورونا وسأظل محافظاً عليه (فيديو)

متحدث «الداخلية»: مخالفة عدم ارتداء الكمامة سيتم تطبيقها في هذه الحالة

متحدث «الداخلية»: مخالفة عدم ارتداء الكمامة سيتم تطبيقها في هذه الحالة

«الصحة»: تسجيل 41 إصابة جديدة بـ«كورونا» و47 حالة تعافي و3 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 41 إصابة جديدة بـ«كورونا» و47 حالة تعافي و3 حالات وفاة

لأول مرة بعد تخفيف الاحترازات الصحية.. إمام المسجد الحرام للمصلين: «استووا.. اعتدلوا.. تراصوا» (فيديو)

لأول مرة بعد تخفيف الاحترازات الصحية.. إمام المسجد الحرام للمصلين: «استووا.. اعتدلوا.. تراصوا» (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>