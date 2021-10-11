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اختفاء غامض لطفل في صامطة.. هذا ما وثقته الكاميرات

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تواصل- فريق التحرير:

وسط مناشدات من أسرته بالبحث عنه، لا يزال الطفل عبده عتين، من محافظة صامطة بمنطقة جازان، مختفيا منذ 10 أيام في ظروف غامضة.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي وثقته كاميرات المراقبة ، يظهر لحظة خروج الطفل عتين البالغ من العمر 15 عاما من منزله ليلاً قبل عشرة أيام.

وبحسب الفيديو يظهر الطفل ” عتين”، وهو يحمل حقيبة سفر على ظهره.

من جهتها  أكدت أسرته أنها المرة الأولى التي يتغيب فيها ، وأنه لا يعاني من أي أمراض نفسية.

كما وجهت الأسرة نداءا للجميع، لأجل مساعدتهم في عملية البحث عن ابنهم  المفقود.

 

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