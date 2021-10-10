طبيب الشيخ «صالح الشمراني» يكشف وصيته له

تواصل – فريق التحرير:

تصدر «وفاة الشيخ صالح الشمراني»، الترند عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” في المملكة، وشارك في الترند عدد كبير من أساتذة الجامعات والدعاة والمشايخ والأطباء وعموم من المغردين، ناعين الشيخ الراحل بكلمات مؤثرة.

فيما كشف الدكتور سعيد بن مصلح الشمرني استشاري ج راحه الجلكوما والماء الأبيض وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية، والذي كان يتردد عليه الشيخ الراحل في عيادته للكشف، عن وصيته له، حيث كتب عبر تغريدة في موقع “تويتر”: “زارني في عيادتي عدة مرات فكان لسانه يلهج بالدعاء طوال وجوده في العيادة ثم قبل أن يغادر يوصيني باحتساب الأجر وإخلاص النية في علاج المرضى”.

وتابع: “يتصل بي ويراسلني يشفع لمرضى عيون تقطعت بهم السبل.. والله إنا لفراقك يا أبا عاصم لمحزونون”.

فيما كشف الدكتور عبدالعزيز الشايع، عن أمنية الشيخ الشمراني -رحمه الله- قبل وفاته، والتي تمثلت في المساهمة في نشر 10 سور قام بإرفاقها عبر قناته على اليوتيوب من سورة الأنبياء إلى سورة الروم، من تراويح عام 1443هـ، محتسباً الأجر عند الله.

وغرد الداعية الشيخ عائض القرني بمقطع فيديو للراحل وهو يؤم الناس في الصلاة ويتلو القرآن بصوت عذب، ودعا له بالقول: “اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأحسن عزاء أهله وذويه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

وقال أحد المغردين: “ماعهدناه إلا رجلاً خاشعاً متدبراً لكتابه ملازماً له، اللهم تقبله عندك و ارفع منزلته في عليين”.

بينما قال أحد طلابه: “كان -رحمه الله- أحد المدرسين الذين قاموا بتعليمي في مجمع أبي عمرو البصري لتحفيظ القرآن، وكان بعض الطلاب يشتكون منه بسبب تدقيقه على الضبط والتجويد، فسألوه عن سبب التشديد فقال: (أريد أن أُخرِّج حفاظًا)، كان يرى مهنةَ تعليم القرآن مسؤولية تقع على عاتقه وسيسأل عنها يوم القيامة”.

كما نشر آخر فيديو يتضمن نصيحة من الشيخ صالح الشمراني – رحمه الله- قال فيها: “”بادر يا أخي فالله سبحانه وتعالى يناديك (من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه).. بل حتى من طلب الآخرة فإن الله يبارك له في أمر الدنيا يسعده يبارك له.. البركة شئ معنوي لا يملكه إلا فاطر السماوات.. يحيي العظام وهي رفات”. http://twasul.info/wp-content/uploads/2021/10/نصيحة-من-الشيخ-صالح-الشمراني-رحمه-الله-وفاة_الشيخ_صالح_الشمراني.mp4

أخبار متعلقة

وفاة الشيخ صالح الشمراني بعد 20 عاماً إماماً وخطيباً بجامع المنيع بالرياض.. وهذه أمنيته قبل وفاته