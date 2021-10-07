حقيقة إلغاء تصاريح الحج والعمرة لمن حصلوا على «جرعتين»

تواصل- فريق التحرير:

انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول إلغاء تصاريح الحج والعمرة لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وفي هذا الشأن أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين والمتحدث الرسمى للوزارة المهندس هشام سعيد، حقيقة مايتداول عن السماح بأداء العمرة والصلاة فى المسجد الحرام بدون تصريح.

وقال” سعيد” فى تصريح نقلته صحيفة “للمدينة”، إن الإجراءات النظامية مستمرة على الوضع السابق ومن يرغب في أداء العمرة أو الصلاة فى المسجد الحرام يلزمه الحجز عبر تطبيق “اعتمرنا”، مؤكدًا أن الوزارة تدرس رفع الطاقة الإستيعابية للعمرة فى المسجد الحرام.

وكانت وزارة الحج والعمرة، أكدت أن التحصين ضد فيروس كورونا، شرط لأداء مناسك العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، وأوضحت أن حالة واحدة لا يشترط فيها تأكيد الحصول على اللقاح.

وأعلنت الوزارة أن 3 حالات موزعة على فئتين للمستفيدين من إمكانية الحجز وإصدار تصريح العمرة عبر تطبيقي “اعتمرنا” أو “توكلنا”.

وقالت الوزارة إن الفئة الأولى من المحصنين، هم من تلقوا التطعيم بلقاح كورونا وتظهر حالتهم الصحية في تطبيق “توكلنا” على أنه “محصّن بجرعتين” أو “محصّن بالجرعة الأولى”، وأكملوا 14 يوما.

أما الفئة الأخرى فتشمل من تعافوا بعد إصابتهم بالفيروس وتظهر حالتهم الصحية “محصن متعاف” في التطبيق، وهو ما يعني إمكانية أداء العمرة لهذه الفئة دون تلقي التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس.

وشددت الوزارة على إتاحة العمرة للفئات العمرية من 12 إلى 18 عاما لمعتمري الداخل مع اشتراط استكمال التحصين بجرعتين، في حين أن الفترة ما بين العمرة والأخرى 15 يوما لكافة الفئات، ويمكن الحجز بعد انتهاء الفترة المحددة.