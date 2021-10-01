لبنانيون يبيعون «كُلياتهم» بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية

تواصل – وكالات :

نشرت صحيفة “التايمز” تقريراً عن ظاهرة بيع الكلى البشرية لمواجهة المصاعب الاقتصادية في لبنان، الذي يواجه أزمة متفاقمة منذ سنوات.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن العديد من اللبنانيين، يلجؤون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بأسماء وهمية ولكن بأرقام هواتف صحيحة، لمشاركة بيانات تثبت سلامة أعضائهم، بهدف تسويق بيعها.

وبعد أن كان بيع الكلى محصوراً إلى حد ما في أوساط اللاجئين السوريين بلبنان، فإن الضغوط المتراكمة باتت تدفع مواطنين إلى هذه الممارسة.

وفقد الكثير من اللبنانيين واللاجئين وظائفهم أو انهارت قيمة رواتبهم التي كانت تصرف بالعملة المحلية.

وتشهد الليرة اللبنانية انخفاضا قياسيا أمام الدولار الأمريكي.