الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لبنانيون يبيعون «كُلياتهم» بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية

لبنانيون يبيعون «كُلياتهم» بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية
0

تواصل – وكالات :

نشرت صحيفة “التايمز” تقريراً عن ظاهرة بيع الكلى البشرية لمواجهة المصاعب الاقتصادية في لبنان، الذي يواجه أزمة متفاقمة منذ سنوات.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن العديد من اللبنانيين، يلجؤون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بأسماء وهمية ولكن بأرقام هواتف صحيحة، لمشاركة بيانات تثبت سلامة أعضائهم، بهدف تسويق بيعها.

وبعد أن كان بيع الكلى محصوراً إلى حد ما في أوساط اللاجئين السوريين بلبنان، فإن الضغوط المتراكمة باتت تدفع مواطنين إلى هذه الممارسة.

وفقد الكثير من اللبنانيين واللاجئين وظائفهم أو انهارت قيمة رواتبهم التي كانت تصرف بالعملة المحلية.

وتشهد الليرة اللبنانية انخفاضا قياسيا أمام الدولار الأمريكي.

مواد ذات صلة

«رويترز»: مسؤول بحزب الله هدّد قاضي تحقيق «انفجار بيروت» بإزاحته عن التحقيق

«رويترز»: مسؤول بحزب الله هدّد قاضي تحقيق «انفجار بيروت» بإزاحته عن التحقيق

وفاة أحد مصابي انفجار مرفأ بيروت بعد مرور 14 شهراً على الحادث

وفاة أحد مصابي انفجار مرفأ بيروت بعد مرور 14 شهراً على الحادث

مسؤول إيراني يكذب حزب الله: الوقود المُرسل إلى لبنان مدفوع الثمن وليس هدية

مسؤول إيراني يكذب حزب الله: الوقود المُرسل إلى لبنان مدفوع الثمن وليس هدية

قاهرة الظلام في لبنان.. «كفيفة» تنير حياتها بحفظ القرآن غيباً

قاهرة الظلام في لبنان.. «كفيفة» تنير حياتها بحفظ القرآن غيباً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>