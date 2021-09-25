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مشاهد صادمة.. حشود إيرانية ضخمة تقتحم حدود العراق بطريقة غير شرعية

مشاهد صادمة.. حشود إيرانية ضخمة تقتحم حدود العراق بطريقة غير شرعية
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 تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حشوداً  ضخمة من الإيرانيين، تحاول اقتحام أحد المنافذ الحدودية مع العراق.

ونشر الفيديو الصحفي محمد مجيد الأحوازي، معلقاً عليه :” منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق..حشود كبيرة من الإيرانيين تقتحم الحدود للدخول إلى العراق بصورة غير شرعية”.

كما يوثق الفيديو كسر حشود الإيرانيين للحواجز الحدودية، مع عدم قدرة القوات العراقية للتصدي، بسبب كثرة عدد المقتحمين.

جدير بالذكر أن السلطات العراقية منعت الزائرين الإيرانيين من دخول البلاد عبر المعابر البرية وسمحت ذلك لـ60 ألف زائر فقط، على أن يدخلوا عبر الموانئ الجوية لأسباب متعلقة بجائحة كورونا.

وتوجه آلاف الزوار الإيرانيين إلى حدود العراق في الأيام القليلة الماضية، لكن تم إرجاعهم، كما احتجزت السلطات الإيرانية مئات المواطنين لدى محاولتهم اجتياز الحدود بصورة غير قانونية إلى العراق، وفقاً لموقع “روسيا اليوم”.

 

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