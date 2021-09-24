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تضرر 300 ألف سوداني جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات

تضرر 300 ألف سوداني جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات
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تواصل – واس:

أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان – أوتشا – أن أكثر من 300 ألف شخص تأثروا جراء الأمطار والفيضاتات التي ضربت السودان منذ شهر يوليو إلى شهر سبتمبر الحالي .

وأفاد المكتب في تقرير له اليوم أن الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت على أكثر من 303000 شخص في 14 ولاية بجميع أنحاء السودان منذ بداية موسم الأمطار في يوليو إلى الآن، موضحا أنه تم تدمير أكثر من 14800 منزل وتضرر 45300 منزل بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وأضاف التقرير أنه تم الوصول إلى ما يقرب من 183000 الف شخص وتزويدهم بأنواع مختلفة من المساعدات الإنسانية في 14 ولاية متضررة من الفيضانات، بما في ذلك الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة والمساعدات الغذائية.

وأشار إلى توقعات بهطول أمطار معتدلة بين 50 – 100 ملم في الأجزاء الجنوبية من السودان وبعض أجزاء غرب إثيوبيا التي تشكل جزءًا من منطقة مستجمعات نهر النيل .

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