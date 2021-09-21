مشاهد صادمة.. حرس الحدود الأمريكي يستقبل اللاجئين «ضرباً بالسياط» (فيديو)

تواصل – وكالات:

أثار مقطع فيديو متداول، يظهر عناصر من حرس الحدود الأمريكي وهم يطاردون عدداً من المهاجرين على ظهور الخيول وبأيديهم سياط، حالة من الجدل.

وتسبب المقطع الذي نشره حساب “دويتشه فيله الألماني” على “تويتر”، في موجة من الغضب بين نشطاء حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وخارجها.

وعلقت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض “جين ساكي” على الصور بقولها إنها “مروعة” وطالبت المشرعون الديمقراطيون بالمساءلة.

وبدأت السلطات الأمريكية، في وقت سابق، ترحيل الآلاف من المهاجرين القادمين من هاييتي إلى بلادهم ومناطق أخرى بعد أن عبروا الحدود من المكسيك إلى معسكر حدودي في تكساس.

يأتي ذلك فيما غادرت ثلاث رحلات أميركية مدينة سان أنطونيو في تكساس متجهة إلى بورتو برنس في هاييتي محملة بمئات المهاجرين الذين أقام العديد منهم في مختلف دول أميركا اللاتينية لسنوات وقرروا اللجوء إلى الولايات المتحدة بعد تردي الأوضاع الاقتصادية في البرازيل وتعرض بلدهم لاضطرابات أمنية وكوارث طبيعية آخرها زلزال أغسطس المدمر الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص.