« التجارة»: استخدام الهوية والسجل المدني في عروض اليوم الوطني مخالف للأنظمة

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أكد عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أن استخدام بطاقة الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني في عروض اليوم الوطني يعد مخالفة لأنظمة الأحوال المدنية وضوابط التخفيضات.

وقال الحسين، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تشدد وزارة التجارة على ضرورة التزام المنشآت باشتراطات وضوابط التخفيضات والعروض الترويجية والمسابقات التجارية”.

وأضاف متحدث التجارة: “الوزارة تؤكد أن استخدام بطاقة الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني في عروض اليوم الوطني يعد مخالفة لأنظمة الأحوال المدنية وضوابط التخفيضات، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامية بحق المخالفين”.