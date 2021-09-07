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3 نصائح بالغة الأهمية من «الأمن السيبراني» لحماية حساباتك في الخدمات الإلكترونية

3 نصائح بالغة الأهمية من «الأمن السيبراني» لحماية حساباتك في الخدمات الإلكترونية
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تواصل – فريق التحرير:

وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، اليوم الثلاثاء مجموعة من النصائح المهمة لحماية حسابات الخدمات الإلكترونية بالمملكة.

وشدد المركز، عبر حسابه في “تويتر”، على أهمية حماية تلك الحسابات الشخصية، وذلك في ظل انتشار محاولات المخترقين لسرقة حسابات مستخدمي الخدمات الإلكترونية.

ومن ضمن تلك النصائح:

– التأكد من صحة الروابط قبل الضغط عليها، حيث قد يقوم المخترق بتغيير حروف في الرابط لا ينتبه لها المستخدم.

– عدم إدخال المعلومات والبيانات الشخصية في أي موقع أو خدمة أو تطبيق، قبل التأكّد من موثوقيتها مهما بدا مشابهاً للخدمة الأصلية.

– عدم مشاركة رمز التحقق المرتبط برقم الجوال مطلقاً.

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