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تقني يوضح أفضل طريقة لتغيير لغة «ويندوز» و«برامج أوفيس» إلى العربية (فيديو)

تقني يوضح أفضل طريقة لتغيير لغة «ويندوز» و«برامج أوفيس» إلى العربية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبد العزيز الحمادي، طريقة سهلة لتغيير ، واجهة جهازك الكمبيوتر وكذلك لغة برامج الأوفيس إلى العربية، مثل “الوورد “و”الاكسل” و”البوربوينت” وغيرها في دقيقتين فقط.

وأبان في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أنه لتغيير واجهة الجهاز ، اتبع الخطوات التالية:

الضغط على الإعدادات.

ثم الضغط على اللغة، وسيلاحظ عدم وجود اللغة العربية، يتم الضغط على علامة (+) لإضافة اللغة العربية ثم الضغط على التالي.

سيطلب منك إعادة تشغيل الجهاز.

ستجد لغة واجهة الكمبيوتر هي العربية.

 

 

 

 

 

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