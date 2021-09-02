ضبط مخالف لنظام البيئة يتاجر بالحيوانات البرية في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الخميس، مخالفا لنظام البيئة يملك موقعا في مدينة الرياض يحتوي على عدد من الحيوانات البرية بغرض المتاجـرة بها، ما يعـد مخالفة لنظام البيئة واللائحـة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها التي تمنع بيع كائنات فطرية حيوانية برية مجهولة المصدر أو تم الحصول عليها أو إكثارها بطريقة غير نظامية.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم نقل الكائنـات إلى مركز الإيـواء بالتعاون مـع المركز الوطني لتنميـة الحيـاة الفطريـة وتطبيـق الإجـراءات النظامية بحق المخالف من الجهات المختصة.

وأضافت أن عقوبـة مخالفة بيع أي كائن فطـري مجهـول المصـدر، أو تم الحصـول عليه أو إكثـاره بطريقة غير نظامية غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال لكل كائن.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء علـى البيئـة أو الحيـاة الفطريـة علـى الرقـم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.