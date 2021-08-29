تحذير لمستخدمي «ويندوز 10» من الترقية إلى «ويندوز 11»

تواصل – وكالات :

توقعت صحيفة إكسبريس البريطانية، أن تصل ترقية ويندوز 11 الضخمة في الخريف، مع توفير مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة لأجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم.

وقالت الصحيفة أنه عندما تم الإعلان عن إطلاق ويندوز 11 لأول مرة في يونيو الماضي، قالت مايكروسوفت إن نظام التشغيل سيعمل فقط على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية الأحدث، مما يعني أن الملايين لن يتمكنوا من الحصول على هذه الترقية، أو سيضطرون لشراء أجهزة كمبيوتر جديدة.

ومن الواضح أن مايكروسوفت اضطرت لتغيير رأيها بعض الشيء، حيث ستسمح الشركة لمستخدمي ويندوز 10 بالترقية إلى ويندوز 11 الجديد.

وسيتمكن مستخدمو ويندوز 10 من تثبيت نظام ويندوز 11 على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وهذا يعني أن جميع الميزات الجديدة أصبحت متاحة، حتى إذا كان الكمبيوتر المستخدم غير متوافق مع برنامج ترقية ويندوز 11 الرسمي من مايكروسوفت.

وقد يبدو الأمر وكأنها الأخبار التي كان الملايين في انتظارها، ويمكن أن توفر رحلة إلى مركز التسوق المحلي لشراء كمبيوتر محمول متوافق مع النظام الجديد، ولكن قبل أن تصبح متحمسًا للغاية، يبدو أن طريقة تثبيت ويندوز 11 تاتي مع عيب خطير، فأي شخص يستخدم هذه الطريقة من غير المرجح أن يحصل على أي تحديثات أو تصحيحات أمان في المستقبل.

وتبدو فكرة عدم تلقي أي من التحديثات الأخيرة للحماية من التهديدات الجديدة مخيفة للغاية، لأنها قد تترك أجهزة الكمبيوتر مفتوحة للهجوم من المتسللين. لذلك، لا تزال أفضل طريقة للحصول على ويندوز 11 عبر خيار الترقية الرسمي في قائمة الإعدادات، وهذا يعني امتلاك جهاز كمبيوتر متوافق مع ويندوز 11.