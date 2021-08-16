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حظر صيد أسماك «الكنعد» في سواحل المنطقة الشرقية لمدة شهرين

حظر صيد أسماك «الكنعد» في سواحل المنطقة الشرقية لمدة شهرين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن بدء سريان حظر صيد أسماك الكنعد ومنع استخدام شباك الصيد “الخيشومية” على سواحل الخليج العربي، وذلك حتى تاريخ 15 أكتوبر 2021م.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن قرار الحظر يشمل استخدام شباك الصيد الخيشومية (المناصب، والغزول)، ما عدا الصيد بوسيلة الحداق “اللفاح” ، وأن يكون طول السمك المسموح بصيدها يفوق 65 سم، وذلك بهدف الحد من استنزاف صيد الأسماك المحظورة بالصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الإستراتيجي المستدام، وإعطاء فرصة لوضع البيض خلال فترة التكاثر.

وأكّد أن قرار الحظر يطبق على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبيناً أن اللجنة الدائمة للثروة السمكية في دول مجلس التعاون تنفّذ ضمن برنامج “معاينة إنزال الكنعد في دول المجلس” دراسة لتقييم مصائد أسماك الكنعد، وجمع بيانات الطول والوزن وجهد الصيد، ورفع التوصيات بشكل سنوي للأعضاء في دول المجلس.

بدوره أفاد مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف المهندس وليد خالد الشويرد، عن تنفيذ المركز جولات تفتيشية على مراكز الإنزال والمراقبة في جميع مرافئ الصيد، للتأكد من تطبيق أنظمة الحظر، وفرض الإجراءات القانونية والعقوبات على المخالفين لأنظمة الصيد، بغرامات مالية تبدأ من 5000 ريال للمخالفة الأولى، وتتضاعف إلى 10000 ريال للمرة الثانية مع مصادرة الصيد في كل مخالفة.

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