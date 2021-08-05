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استشارية أسرية: مفهوم الزواج عند الفتيات والشباب «مشوه».. بالود والرحمة تستمر الحياة

استشارية أسرية: مفهوم الزواج عند الفتيات والشباب «مشوه».. بالود والرحمة تستمر الحياة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت د. الهنوف الحقيل استشارية أسرية وتربوية، أن مفهوم الزواج عند الفتيات والشباب في عصرنا الحالي مشوه، ويشوبه الكثير من الأفكار المغلوطة.

وقالت الهنوف الحقيل، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “هناك أمية في المفهوم الزواجي، ولا يوجد وعي لدى الفتيات والشباب بشأن مهام ومسؤليات وواجبات وحقوق ما بعد الزواج والارتباط”.

وتابعت الحقيل: “البعض يرى أن الحياة الزوجة حرب وصراع ،ومن يكسب حقوقه على حساب الآخر، وخلاف على من عليه أن يقدم الواجبات”.

وختمت د. الهنوف الحقيل بقولها إن  الحياة الزوجية أسمى وأرقى، وبالرحمة والود تستمر الحياة بين طرفي العلاقة الزوجية.

 

 

 

 

 

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